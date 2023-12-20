الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ڤينشنسو رومانو الكاهن الزاهد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس ڤينشنسو رومانو الكاهن الزاهد، راعي الأيتام والفقراء.

وبالتزامن مع الاحتفال، نشر الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها، إن أشهر أبناء جريكو هو بلا شك القديس فينشينزو رومانو. لقد ترك إرثًا روحيًا ثمينًا، مثل الحياة المقدسة والحماس الكهنوتي والتفاني الكامل الذي ميز أكثر من ثلاثين عامًا من خدمته الرعوية- وصرح بذلك يوحنا بولس الثاني خلال زيارته الرعوية للمجتمع الكاثوليكي في نابولي، بينما كرّم رفات القديس التي ترقد في كاتدرائية الصليب المقدس البابوية.

نشاته

ولد فينسينزو رومانو في 3 يونيو 1751 في توري ديل جريكو، في فيا بيسكوبيا، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان وحيوية وملونة في المدينة الساحلية الرائعة التي تطل على خليج نابولي، من عائلة متواضعة، ويعيشون حياة مسيحية عميقة. فقد خلقوا مناخًا هادئًا في الأسرة وكان مشبعًا بالإيمان المسيحي. نشأ فينتشنزو الصغير بهدوء في هذا الجو الروحاني. بمساعدة كاهن القرية، دون أنطونيو سكوجناميجليو ، الذي كان معلمه الأول والذي اعتنى باهتمام واحترام بالدعوة الكهنوتية التي نبتت في قلب الطفل.

وأعرب فينسينزو عن رغبته في أن يصبح كاهنًا في وقت مبكر جدًا، ولكن كان عليه الانتظار طويلاً واجتياز العديد من الاختبارات الصعبة قبل قبوله في المدرسة اللاهوتية في نابولي. في ذلك الوقت كان هناك العديد من الطامحين إلى الحياة الكهنوتية، وكان عددهم كبيرًا جدًا بالنسبة للبعض، وكان الاختيار قاسيًا للغاية.

كان فينسينزو في الرابعة عشرة من عمره عندما عبر أخيرًا عتبة المدرسة اللاهوتية ليبدأ رحلة طويلة من الدراسات والإعداد الداخلي تنتهي بالرسامة الكهنوتية. كان فينسينزو صالحًا، مليئًا بالإرادة الطيبة، ومليئًا بالفضائل. لكنه كان محظوظًا أيضًا بأن يكون إلى جانبه، كمرشد روحي، الكاهن القديس دون ماريانو أرشيرو، الذي دعمه بنصائحه ومثال الحياة المقدسة، وأرشده في أكثر خطوات تدريبه حساسية وصعوبة. واستطاع أيضًا أن يستفيد من تعاليم القديس ألفونسو ماريا دي ليغوري.

وسيم كاهناً، وتم إرساله إلى مسقط رأسه، حيث عين ككاهن مساعد ثم كاهن رعية أبرشية الصليب المقدس، والتي كانت تشمل بعد ذلك مدينة توري ديل جريكو بأكملها، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في منطقة نابولي. فقام دون فينسينزو مدرسة مجانية للأطفال الفقراء في منزله. في 15 يونيو 1794، غمرت المدينة ودُمرت بسبب تدفق الحمم البركانية المميت الذي خرج من فوهة بركان فيزوف.

انهارت جميع المنازل، بما في ذلك كنيسة الرعية، تحت قوة الصهارة النارية: خراب ومأساة ضخمة، تمكن سكان توري ديل جريكو من التعافي منها بمجرد توقف غضب البركان، وذلك بفضل أيضًا ذكاء ومثابرة كاهن رعيته الذي بذل قصارى جهده في إعادة البناء المادي والروحي للمدينة. بالإضافة إلى بيوت الناس، أراد أيضًا أن يعيد بيت الرب على قدميه، فيجعله أكبر وأكثر فخامة من البيت السابق.

يمثل أسلوب حياته قدوة لجميع الكهنة، حتى لكهنة اليوم، لدرجة أنه يعتبر قديس كهنة نابولي. يفكر في المحتاجين وليس في نفسه.

احترف الكرازة، بكلمات بسيطة ولكن فعالة، بالإنجيل في الشوارع وفي الريف؛ وتتشكل حوله مجموعات من الرجال والنساء والمزارعين. فإذا نجح يصطحبهم إلى أقرب كنيسة ليدعوهم للصلاة في "بيت الرب". بغض النظر عن المخاطر التي يواجهها، يغامر دون رومانو بالدخول إلى سجون المجرمين لحثهم على التوبة.

كان دون فينسينزو دائمًا قريبًا من شعبه ومشاكلهم الروحية والمادية. كان رائدًا للأعمال الخيرية الاجتماعية، يعالج المرضى ويدافع عن حقوق البحارة، وخاصة صيادي المرجان، وهي مهنة محفوفة بالمخاطر للغاية، وهو النشاط الرئيسي.

وفي الفترات الطويلة التي كانوا فيها في البحر، كان يعتني بأسرهم، ويساعدهم على التغلب على المشاكل العديدة التي طال أمدها. غياب الرجال الذين جلبهم. «لكن فينسينزو رومانو عمل بشكل مكثف قبل كل شيء من أجل تنشئة الضمائر والتبشير. لقد عرض الإنجيل على عامة الناس في بساطته وأصالته، ليصبح هو نفسه شاهدًا موثوقًا ومبشرًا بكلمة المسيح في حياة فقيرة.

توفي في 20 ديسمبر 1831، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا للكهنة، كعهد روحي، التزامه بعيش المحبة الأخوية.

أعلن البابا لاون الثالث عشر في عام 1895 فضائله البطولية، وأعلنه البابا بولس السادس في 17 نوفمبر 1963 طوباويًا، مشيرًا إلى رجال الدين، وخاصة إلى كهنة الرعايا، كنموذج للحياة الرسولية. ثم في 14 أكتوبر2018م أعلنه البابا فرنسيس قديساً. الذي كرس نفسه، بصفته كاهنًا للرعية، بكل قوته لتعليم الأطفال ورعاية احتياجات العمال والصيادين.