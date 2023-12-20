بسبب مشادة كلامية.. مقتل "مكوجي" على يد جاره في الغربية

لقي مسن مصرعه على يد جاره بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية إثر التعدي عليه بآلة حادة نتيجة خلافات بينهم مما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص على يد جاره إثر التعدي عليه بآلة حادة بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى ”ح. ل“ في العقد السابع من عمره ويعمل مكوجي وأن المتهم يدعى”ص.م” في العقد الخامس من عمره.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بزفتى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تصاريح وإجراءات الدفن ولمباشرة التحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والسبب في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



