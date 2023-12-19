الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تعقد ندوة حول مكافحة سوسة النخيل وتطوير إنتاج التمور

تمور
تمور

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ندوة إرشادية  لفرع المعمل بمحافظة المنيا لشهر ديسمبر تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبناء على توجيهات الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل وبحضور الدكتور مجدي نجيب رزق.

مكافحة سوسة النخيل

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنه عقد بفرع المعمل بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، ندوة لمكافحة سوسة النخيل وعمليات التقليم، وذلك من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ودوره للقيام بالعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

 
وأضاف أن الندوة تمت بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا، وتوجيهات الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا وبحضور مدير الإدارة الزراعية بسمالوط المهندس محمد عبدالهادي عامر والمهندس محمود راضي مدير الإرشاد الزراعي بإدارة سمالوط الزراعية، والمهندس محمد سيد مدير المكافحة بإدارة سمالوط الزراعية ومهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة بالإدارة الزراعية بسمالوط.

 

وذكر أن مضمون هذا الندوة عملية التقليم ومواعيد إجراؤها والطريقة الصحيحة للتقليم في نخيل البلح وأيضا استخدام المبيدات الحشرية والمطهرات الفطرية المناسبة بعد عملية التقليم، عملية الخدمة الشتوية وكيفية إجراؤها والأسمدة المستخدمة ومعدلاتها حسب نوع التربة وعمر النخيل وطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الحد من انتشارها، وذلك عن طريق اتباع طرق التقليم السليمة وأيضا استخدام أقراص التبخير والحقن بالمبيدات الحشرية المناسبة.

الزراعة تعقد ندوة حول مكافحة سوسة النخيل وتطوير إنتاج

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