الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فان دي بيك يخضع للفحص الطبي اليوم تمهيدًا للانتقال لأينتراخت فرانكفورت

دوني فان دي بيك
دوني فان دي بيك

يخضع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، للفحص الطبي اليوم، قبل إتمام انتقاله لصفوف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني.

فان دي بيك لم يشارك سوى في مباراتين منذ بداية الموسم الجاري، وكلتاهما شارك بشكل احتياطي ولعب 21 دقيقة فقط، مما وضع اسمه ضمن أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وذكر فابريزيو رومانو اليوم أن فان دي بيك متواجد الآن في فرانكفورت من أجل إكمال الفحص الطبي قبل الإعلان عن انتقاله بشكل رسمي لأينتراخت.

وأكد رومانو أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة وبشرط شراء غير إلزامي تبلغ قيمته 11 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين حوافز.

ومنذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020، شارك فان دي بيك في 62 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق.

وبدأ فان دي بيك مسيرته ضمن شباب نادي آياكس أمستردام الهولندي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق وحتى انتقل ليونايتد في صيف 2020 ولم يحصل على عدد دقائق كافية خلال موسمين إلى أن رحل لصفوف إيفرتون معارًا في شتاء 2022 وعاد ليونايتد في صيف العام الماضي.

وعاد فان دي بيك لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لنادي إيفرتون.

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