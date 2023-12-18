الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العسومى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة يجسد إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية

العسومي
العسومي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي  الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدًا أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كل المجالات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، مضيفًا أن هذا الفوز يعكس في الوقت ذاته رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات، وثقتهم الكاملة في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، من أجل دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري العريق.

 

اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن منح الشعب المصري ثقته الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة على التوالي، وبهذه النسبة الكاسحة، يعكس ويؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية، مضيفًا أن هذه الثقة الغالية التي جسدتها صناديق الانتخابات، تمثل بداية قوية للجمهورية المصرية الجديدة.

وأكد "العسومي" أن الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية، التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية، وإيمانهم التام بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة كل هذه التحديات، والنهوض بالدولة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف المواطن المصري في المقام الأول والأخير.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته القلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة، وللشعب المصري دوام التقدم والازدهار، منتهزًا هذه الفرصة للإعراب عن تقدير البرلمان العربي للدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكل أجهزتها للبرلمان العربي، من أجل تيسير القيام بمهامه في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.

عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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