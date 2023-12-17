محافظ مطروح ونائبته يشهدان حفل زفاف جماعى احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة (صور)

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم، فعاليات حفل الزفاف الجماعى الذي تم تنظيمة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة الـ 108 بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أحمد حسن، ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف، وجمال الشوري وعيسى أبوتمر أعضاء مجلس النواب، وعدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية.

_ عقد قران

شهد محافظ مطروح عقد قران عدد من المشاركين من أبناء مطروح في حفل الزفاف مقدمًا لهم التهنئة، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، كما شهد محافظ مطروح عددًا من الفقرات الفنية التي تم تقديمها خلال فعاليات حفل الزفاف الجماعي.

_ حفل الزفاف الجماعي

وأوضح محمد أنور، لـ"الدستور، أنه طبقًا للشروط التي تم وضعها لحفل الزفاف الجماعي تم اختيار 30 عريسًا وعروسة بإجمالي 60 شابًا وفتاة من أبناء محافظة مطروح، حيث تم إهداؤهم هدايا عينية وأجهزة كهربائية.

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