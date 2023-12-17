الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. أمسية شعرية بعنوان "فلسطين في القلب" بالقومي للمسرح

جريدة الدستور

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي أمسية شعرية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الأمسية إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار:"الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا" ومجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".

أمسية شعرية غنائية فلسطين فلسطين في القلب القومي للمسرح الموسيقية والفنون الشعبية

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