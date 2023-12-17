الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاستعداد للعيد.. كنيسة الروم الأرثوذكس توصي بالاهتمام بالفقراء والمساكين

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، كبقية الكنائس الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري.

وعلى خلفية الاستعدادات، قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، والمتحدث باسم الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تضريح له: ونحن نستعد لاستقبال الطفل المولود في مذود حقير بملابس تليق بهذا الملك الذي قدم له المجوس الذهب واللبان والمر، فلنقدم له نحن أيضًا هديانا في شخص الأطفال المعوزين. 

وصية المسيح بالاهتمام بالفقراء

كما يقول يسوع المسيح نفسه: "مَنْ سَقَى أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ كَأْسَ مَاءٍ بَارِدٍ فَقَطْ بِاسْمِ تِلْمِيذٍ، فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَهُ" (متى 42:10).. فلنرسم بتقدماتنا لهم ابتسامة الفرح على وجوههم، وغبطة العيد في قلوبهم".

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