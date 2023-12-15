"فن مصر".. معرض يُحيى ذكرى نجوم الزمن الجميل بمهرجان الجونة (صور)
افتتح القائمون على الدورة السادسة لـمهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة، معرض بعنوان "فن مصر" يحيى ذكرى نجوم الزمن الجميل.
معرض "فن مصر" تنبعث من داخله رائحة التاريخ. وأقيم داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وتضمن رسومات لعدد من نجوم الزمن الجميل من فنانين ومطربين، كما تواجدت أفيشات بعض الأفلام الخالدة. واستكمالا لحالة النوستالجيا التي يخلقها المعرض، تواجدت مجموعة من التلفزيونات النادرة التي تعود إلى ذلك الزمن.
مهرجان الجونة في دورته السادسة
يهدف مهرجان الجونة في تلك الدورة للتركيز على القصص التي تستحق أخذ فرص لمشاهدتها ومن خلالها يمكن سماع اصوات الشعب الفلسطيني ممن لا منفذ لهم وتم تجاهلهم وتجاهل قضيتهم.
الأفلام المعروضة في مهرجان الجونة
تشمل الأفلام المعروضة في قسم نافذة على فلسطين لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، عرض فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وعرض فيلم "وداعًا طبريًا"، للمخرجة لينا سويلم، وعرض فيلم "الواقي الرصاصي"، وعرض فيلم "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى عودة.
كما تشمل الأفلام عرض فيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وعرض فيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وعرض فيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وعرض فيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وعرض فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، وأيضًا سيتم عرض فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.