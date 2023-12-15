الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا يزور مصر

سيرجيو بيمينتا، نائب
سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل

يزور سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، مصر في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر لمواصلة الوفاء بالتزامات مؤسسة التمويل الدولية بدعم أولويات التنمية في مصر من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وسيجتمع "بيمنتا" مع كبار المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية لمناقشة وتحديد الفرص الجديدة لمزيد من النمو الاقتصادي لدعم برنامج تسييل الأصول في مصر، بعد تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية في عام 2018.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وإدماج الجنسين.

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