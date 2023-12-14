بعد استخدام مقرها لجمع التبرعات لإسرائيل.. الجمعية الملكية للفنون تعتذر

أصدرت الجمعية الملكية للفنون (RSA) في لندن، اليوم الخميس، اعتذارًا وقالت إنها ستجري تحقيقًا بعد استخدام مكانها لجمع تبرعات يُزعم أن السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج حضروها.

وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن: تجمعت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين خارج RSA بعد أن علموا أن جمع التبرعات كان يقام في مكان المنظمة الخيرية.

وقدمت RSA تحديثًا عبر X، قائلة إن "عميلًا خارجيًا" لم يكشف عن التفاصيل الكاملة للحدث مسبقًا.

خيبة أمل بريطانية

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، إنه يشعر بخيبة أمل بسبب استبعاد السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفيلي، حل الدولتين.

وقال أثناء تقديم الأدلة إلى لجنة مختارة من اللوردات، إنه قرأ نص مقابلة هوتولي مع سكاي نيوز، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت تتصرف بموجب التعليمات، وقال كاميرون: إن الأمن الحقيقي لإسرائيل على المدى الطويل يتطلب أن تكون هناك دولة لفلسطين أيضًا.

واضاف: "أعتقد أنه من الأفضل عدم إعطاء أهمية كبيرة لمقابلة واحدة وتحقيق هذا الشيء.

مخطط الحكومة الاسرائيلية

واضاف أن تصريحات السفيرة، التي تعكس إلى حد كبير السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، ليست مفاجئة، لكنها صعبة بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة التي تحاول إغراء إسرائيل بالسير على طريق حل الدولتين.