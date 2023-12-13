الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. ياسمين رئيس تطير إلى المغرب لتصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل "ألف ليلة وليلة"

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تستعد الفنانة ياسمين رئيس للسفر إلى دولة المغرب نهاية الأسبوع الجاري وذلك لتصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “ألف ليلة وليلة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ويسافر أبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة” إلى المغرب لتصوير المشاهد الخارجية للعمل بعد أن قطع المخرج إسلام خيري شوطا كبيرا في تصوير العمل. 

وتستمر عمليات تصوير المسلسل لمدة 10 أيام على أن يعود أبطال العمل الي القاهرة لاستئناف تصويره قبل السفر مرة أخرى لدولة أوروبية لم يتم تحديدها بعد لتصوير عدد من المشاهد الخارجية بالمسلسل. 

أبطال مسلسل الف ليلة وليلة

مسلسل الف ليلة وليلة يشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، كل من ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال خلال أحداث ألف ليلة وليلة شخصية شهريار، بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد، أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب. 

من جهة أخرى تنتظر ياسمين رئيس تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها الجديد الفستان الأبيض. 

وتجسد ياسمين رئيس خلال أحداث الفيلم فتاة من حي فقير تعمل بمطعم وجبات سريعة، وتستعد للزواج، لكن فستان زفافها يتلف في يوم زفافها، لتخوض رحلة البحث عن فستان آخر مع ابنة خالتها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف. 

على جانب آخر تلقت ياسمين رئيس عرضا للوقوف على خشبة المسرح من جديد وما زالت تدرس العرض خاصة مع ارتباطها بأكثر من عمل سينمائي في الفترة المقبلة كما تدرس حاليا المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد. 

ياسمين رئيس النجمة ياسمين رئيس ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال مسلسل ألف ليلة وليلة مسلسلات رمضان 2024

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