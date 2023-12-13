زيلينسكى: تلقيت مؤشرات «إيجابية» من الكونجرس الأمريكى

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأمريكي جو بايدن حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال «رسالة وحدة قوية» إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن «من المهم للغاية أن نتمكن بحلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه تلقى من الكونجرس الأمريكي مؤشرات «إيجابية» لكنه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأمريكيون بشدة حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعهد جو بايدن عدم التخلي عن أوكرانيا، على الرغم من انقسام الكونجرس، حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يعوّل على عدم تمكن الولايات المتحدة من الوفاء بهذا الالتزام بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.