عادل حمودة: الحوار الوطنى له دور مهم فى ارتفاع نسب الإقبال بالانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الحوار الوطني ساهم في إحياء الحياة الحزبية، وجعل القوى المتعددة تنتعش وتستيقظ وتُدرك أهمية دورها، مُشيرًا إلى دوره المهم في حجم الإقبال والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأحزاب السياسية نشطت خلال الانتخابات، وهو ما ساهم في ارتفاع نسب الإقبال.

وأكد، أن المصريين بدأوا يهتمون بالأحزاب، معللا ذلك بأن هذه الانتخابات ستؤدي إلى نوع من التدريب المباشر والمؤشر على الحياة الحزبية في مصر والنشاط السياسي بشكل عام، وبعد هذه الانتخابات سيكون هناك أفق سياسي أوسع.