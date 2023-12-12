قبيل غلق اللجان.. أهالي الغربية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

وسط أجواء كرنفالية بالشوارع والميادين، شهدت لجان مراكز ومدن الغربية في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة توافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء وطنية مميزة.

وحرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الغربية في هذه الأجواء الوطنية المميزة، وأشار المحافظ إلى أن اللجان تشهد حشدا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وشهدت اللجان في مراكز ومدن المحافظة اصطفافا كبيرا للناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي، منوها بأنه تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.