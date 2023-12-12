"الوطنية للانتخابات": البريد المصرى قام بملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة 2024

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ملامح العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، إنه تم عقد بروتوكولات مهمة وأهمها مع البريد المصري، نظرًا لانتشاره وفروعه ووسائل النقل المتوفرة لديه والتي ساعدت الهيئة في الانتشار ونقل اللوجستيات المطلوبة على مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية في أقل وقت.

وأضاف أن البريد قام بملحمة وطنية لأنه في أقل وقت تم الوصول إلى كل ربوع الجمهورية، وأنه تم توصيل كل الأدوات اللوجستية لكل مقار العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه كان هناك دعم كامل من هيئة البريد المصري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.