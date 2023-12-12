رئيس اللجنة العامة بالمقطم: اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا.. وآخر ناخب أدلى أمس 12 صباحًا

عقد المستشار أحمد بنداري مدير غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية بعد توقف ساعة لراحة القضاة.

وأجرى بنداري عبر تقنية الفيديو كونفرانس اتصالًا مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات المختلفة؛ للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية.

وكشف رئيس اللجنة العامة بالمقطم، أن اللجان شهدت انتظام سير العملية الانتخابية، مع وجود كثافات عالية من الناخبين.

وتابع أن المرشح فريد زهران حضر إلى اللجنة رقم 1 بمدرسة المقطم الثانوية، وأدلى بصوته وتابع العملية الانتخابية ولم يبد أي ملاحظات على سير العملية الانتخابية.

وكشف رئيس اللجنة العامة بالمقطم أن العمل في اليوم الثاني شهد كثافات عالية جدا من الناخبين اضطرت إحدي اللجان بمدرسة تحيا مصر الاستمرار حتى الساعة 12 صباحا.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.