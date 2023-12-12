الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس اللجنة العامة بالمقطم: اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا.. وآخر ناخب أدلى أمس 12 صباحًا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عقد المستشار أحمد بنداري مدير غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية بعد توقف ساعة لراحة القضاة. 

وأجرى بنداري عبر تقنية الفيديو كونفرانس اتصالًا مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات المختلفة؛ للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية. 

وكشف رئيس اللجنة العامة بالمقطم، أن اللجان شهدت انتظام سير العملية الانتخابية، مع وجود كثافات عالية من الناخبين.

وتابع أن المرشح فريد زهران حضر إلى اللجنة رقم 1 بمدرسة المقطم الثانوية، وأدلى بصوته وتابع العملية الانتخابية ولم يبد أي ملاحظات على سير العملية الانتخابية. 

وكشف رئيس اللجنة العامة بالمقطم أن العمل في اليوم الثاني شهد كثافات عالية جدا من الناخبين اضطرت إحدي اللجان بمدرسة تحيا مصر الاستمرار حتى الساعة 12 صباحا.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات": انتظام سير عملية الاقتراع بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة

"الوطنية للانتخابات": المحافظات شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين على لجان انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

المستشار بنداري: الأوضاع في غزة تسببت في زيادة التوافد على لجان الانتخابات

الوطنية للانتخابات: عقدنا لقاءات مع 20 ألف رائدة ريفية لتشجيع المشاركة بالانتخابات

الوطنية للانتخابات: الهيئة هى المنوط بها الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات وتحدد آلية الفرز

"الوطنية للانتخابات": العملية الانتخابية تنتهي 17 يناير

الوطنية للانتخابات: نفاد بطاقات الاقتراع فى بعض اللجان.. ولم نتوقع حجم الإقبال

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

في حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟