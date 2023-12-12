الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية.. استمرار العيادات المتنقلة لخدمة المواطنين بلجان الاقتراع في الإسكندرية

العيادات المتنقلة
العيادات المتنقلة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، استمرار فرق التأمين الطبي والعيادات الطبية المتنقلة الخاصة بالمديرية، في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط اللجان الطبية منذ التاسعة صباحًا وحتى موعد غلق اللجان الانتخابية.

وتابعت الدكتورة غادة ندا، وكيل  وزارة الصحة بالإسكندرية، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمجان والتي تشمل خدمات الكشف والعلاج مجانًا، بالإضافة لخدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ومبادرة دعم صحة المرأة وخدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي للمواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة بالإضافة للرسائل الصحية المقدمة من إدارة الإعلام والتربية السكانية.

وأكدت "ندا" التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية وجميع المؤسسات الصحية بالمحافظة لتفعيل خطة التأمين الطبي للمحافظة في حالة حدوث أي طارئ.

وأشادت بإيجابية العاملين بمديرية الشئون الصحية وحرصهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وناشدت الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الدستورى وعدم التكاسل عن أداء الدور الوطني بحرية كاملة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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