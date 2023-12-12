أسقف الإسماعيلية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى المدارس المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الزهور الثانوية بنات تستقبل أسقف الإسماعيلية في انتخابات الرئاسة

وشارك نيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بالإسماعيلية.

وشارك نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بمدينة أسيوط.

كما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين بأبنوب.

وأدلى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط، وعدد من كهنة الإيبارشية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمنفلوط، اليوم الثلاثاء.

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نقادة وقوص، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي توجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

شارك نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة التحرير بميت غمر.

وصوت الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السيدة زينب بجرجا.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).