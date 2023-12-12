الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدلائهم بأصواتهم في كل أنحاء الجمهورية، وذلك لليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأدلى كلًا من أعضاء التنسيقية نور الشيخ، على هلال، محمد أسامة، لطفي سالمان، بأصواتهم من لجنة الوافدين بالمركز القومي للبحوث، فيما شارك إسلام عمر بصوته بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بالنزهة، فيما أدلى هشام الحناوي بصوته من مدرسة السريات الإعدادية بنات العباسية، وأدلت نرمين محمد حسن بصوتها في مدرسة العروبة الإاتدائية، وأمير بشرى في مدرسة الأمل للصم والبكم الابتدائية الساحل.

في ثالث الأيام.. أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
في ثالث الأيام.. أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
في ثالث الأيام.. أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
في ثالث الأيام.. أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ومن محافظة البحيرة، أدلت حبيبة أحمد حمودة بصوتها من لجنة مجلس مدينة دمنهور، ومن القليوبية شارك محيي النواوي من مدرسة ٦ أكتوبر بمساكن الضباط بشبرا الخيمة أول.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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