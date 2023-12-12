إسعاف الغربية تنقل عجوزا من منزله للتصويت في الانتخابات الرئاسية

نقلت سيارة إسعاف في محافظة الغربية، الحاج محمد عبدالرحمن مجاهد الذي يبلغ من العمر 70 عاما ويعاني من بتر في الساق أصر على الإدلاء بصوته في العرس الانتخابي 2024 بلجنه مدرسة أم المؤمنين بطنطا.

وأشاد محافظ الغربية بإصرار العجوز على الإدلاء بصوته، مشيرا إلى أن مشهد توافد واصطفاف المواطنين وكبار السن وذوي الهمم على اللجان الانتخابية يؤكد أن الشعب المصري هو صاحب القرار في اختيار رئيسه وأنه على وعي كامل بمصلحة الوطن، موضحا أن المواطن قام بالاتصال بغرفة العمليات بمرفق إسعاف الغربية، طالبا سيارة إسعاف لنقله إلى لجنته الانتخابية، نظرا لكبر سنه ومرضه، حيث تم توجيه سيارة إسعاف لمنزله، ومرافقته إلى لجنته الانتخابية وإعادته مرة أخرى لمنزله.

وأضاف محافظ الغربية أنه تم نقل عشرات المرضى وغير القادرين بسيارات الإسعاف من المنازل التي يقطنون بها في مختلف مدن المحافظة إلى لجان الانتخابات للتصويت، وإعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم.

من جهته، عبر المواطن عن عظيم شكره وتقديره لمحافظ الغربية ولرجال الإسعاف في المحافظة، لسرعة تلبية رغبته في الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والإدلاء بصوته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.