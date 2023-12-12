لفتة إنسانية.. الشرطة تساعد سيدة مسنة فى الوصول للجنتها بالإسماعيلية

غير قادرة على السير، ويبدو عليها التعب والإرهاق، وتتكأ على عصاة، جاءت سيدة إلى لجنتها الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، فبادرها العسكري بتوفير كرسي متحرك لها لينقلها بكل سهولة داخل لجنتها.

وقالت سكينة إبراهيم إنها اتجهت للجنة وتتكأ على عصاة لعدم قدرتها على السير، ففوجئت بعسكري يبادرها الكلام: "انتظريني هنا يا أمي ثواني هجيبلك كرسي"، واتجه العسكري على الفور للكرسي المتحرك وأتى به لتجلس عليه وينقلنها إلى اللجنة الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإعطاء صوتها للرئيس لاستقرار البلد، مشيرة إلى أن مصر تمر بالعديد من المخاطر أبرزها ما يحدث على حدودنا في غزة، ولذلك علينا جميعًا المشاركة في الانتخابات لحماية حدود مصر واستقرار أمنها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأول الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.