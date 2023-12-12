وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يحاول جر أمريكا للحرب باستفزازاته على حدودنا

قال فارس بويز، وزير خارجية لبنان الأسبق، إن إسرائيل تعمل على توسيع الحرب لإجبار الولايات المتحدة على استخدام الأسطول الأمريكي بالمنطقة.

إسرائيل تحاول توسيع رقعة الحرب مع غزة إلى الحدود اللبنانية

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب باستفزازاته على الحدود اللبنانية، متابعًا أن توسيع رقعة الحرب بالمنطقة يورط الولايات المتحدة بالمشاركة فيها.

وأوضح، أن إسرائيل تحاول توسيع رقعة الحرب مع غزة إلى الحدود اللبنانية، خاصة وأن نتنياهو وحكومته يعملان على زيادة التصعيد في الجنوب اللبناني، منوهًا أن لبنان خسر عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والتصعيد على الحدود الجنوبية، فيما تنفذ إسرائيل تنفذ يوميا عشرات الغارات بالقصف المدفعي والصاروخي على الحدود.