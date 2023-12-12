الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يحاول جر أمريكا للحرب باستفزازاته على حدودنا

فارس بويز
فارس بويز

قال فارس بويز، وزير خارجية لبنان الأسبق، إن إسرائيل تعمل على توسيع الحرب لإجبار الولايات المتحدة على استخدام الأسطول الأمريكي بالمنطقة.

إسرائيل تحاول توسيع رقعة الحرب مع غزة إلى الحدود اللبنانية

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب باستفزازاته على الحدود اللبنانية، متابعًا أن توسيع رقعة الحرب بالمنطقة يورط الولايات المتحدة بالمشاركة فيها.

وأوضح، أن إسرائيل تحاول توسيع رقعة الحرب مع غزة إلى الحدود اللبنانية، خاصة وأن نتنياهو وحكومته يعملان على زيادة التصعيد في الجنوب اللبناني، منوهًا أن لبنان خسر عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والتصعيد على الحدود الجنوبية، فيما تنفذ إسرائيل تنفذ يوميا عشرات الغارات بالقصف المدفعي والصاروخي على الحدود.

لبنان خارجية لبنان إسرائيل الولايات المتحدة الأسطول الأمريكي توسيع رقعة الحرب مع غزة إلى الحدود اللبنانية غزة الحدود اللبنانية

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يجمع الطواقم الطبية فى ساحة مستشفى كمال عدوان ومخاوف من استهدافهم

"الصحة العالمية": قلقون بشدة إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين بمجال الصحة بغزة

فلسطين: نعمل مع مصر لإخراج الجرحى من غزة

الاحتلال: السفينة النرويجية التى استهدفها الحوثيون كانت ستصل أسدود فى يناير

القاهرة الإخبارية: وصول 12 شهيدًا إلى مستشفى العودة جراء القصف الإسرائيلى

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولى بوضع حد لانتهاكات الاحتلال فى غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات العسكرية في غزة قد تمتد لأشهر

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

ماجدة زكى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد

قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يُدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟