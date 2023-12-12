لليوم الثالث.. إقبال كثيف لانتخاب الرئيس في لجنتي ياسر جنينة والطبري بالشروق

شهدت لجنتا الشهيد ياسر جنينة والطبري بالشروق، إقبالا كثيفا من جانب الناخبين في آخر أيامالانتخابات الرئاسية من قبل فتح اللجان حيث حرص المواطنون على التدافع للوقوف أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد محيط مدرستي ياسر جنينة والطبري تواجد مكثف لأعضاء تنظيم حزب مستقبل وطن الشروق، تحت إشراف المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم، لتنظيم تواجد الناخبين في ظل الكثافة العددية، وقاموا بتوزيع اعلام جمهورية مصر العربية، وسط أجواء الفرحة والأغاني الوطنية.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.