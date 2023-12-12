محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية لمتابعة سير الانتخابات

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بداية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الـ24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء .

وأوضح المحافظ، أن عملية التصويت تسير بصورة حضارية، وأن الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة شهدت صباح اليوم انتظام المرور وانسياب حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، وهناك 67 لجنة ومقر انتخابي تستقبل المواطنين لليوم الثالث لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة