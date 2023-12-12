الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طوابير الناخبين تنتظر فتح لجان الاقتراع فى محافظة القاهرة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

اصطف المواطنون أمام لجان محافظة القاهرة منذ الساعات الأولى من الصباح، انتظارا لفتح اللجان أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت اللجان الانتخابية توافدا كبيرا وإقبالا متزايدا من المواطنين في المحافظة بمختلف الأحياء منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت صباح الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتختتم فعاليات من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية وأرقام اللجان الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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