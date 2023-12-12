الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": الالتزام بمواعيد خريطة الدراسة عند وضع جداول امتحانات الترم الأول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بضرورة الالتزام بمواعيد خريطة العام الدراسى الحالي، عند تحديد ووضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.

 اختبارات الفصل الدراسى الأول

وأوضحت التربية والتعليم أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسى الأول بداية من 14 يناير المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأخير  قبل انطلاق الامتحانات للمراجعة على مقررات الفصل الدراسى الأول.

وأشارت  وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات سوف تشمل منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله خاصة لصفوف النقل الذين أدوا امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجازة نصف العام لطلاب المدارس وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وشددت التربية والتعليم على أنه يحصل طلاب المدارس أيضًا على إجازة أيام الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل،  في المدارس التي تعقد فيها لجان انتخابية. 

التربية والتعليم مواعيد الدراسة امتحانات الفصل الدارسي الأول وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي

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