أحمد البنداري يكشف الموقف البطولي لرئيس لجنة غرب سمالوط بعد تعرضه لوعكة صحية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القائمين على العملية الانتخابية يعملون بجدية شديدة، حيث تعرض رئيس اللجنة العامة في لجنة غرب سملوط لوعكة صحية في اليوم الأول من الانتخابات وتم نقله لمستشفى النصر الدولي.

موقف إنساني

وأكد المستشار أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه بالرغم من تعرض هذا الزميل لوعكة صحية إلا أنه رفض مغادرة اللجنة الانتخابية بسبب إصراره على متابعة اللجنة حتى أخر لحظة في التصويت.

وتابع: "اتصلت بشكل شخصي مع هذا الزميل لإقناعه بالذهاب إلى المستشفى من أجل متابعة حالته الصحية".

واستطرد: "هذا الزميل كان لا يرغب في أن أتحدث عن هذا الموقف بسبب أنه على يقين أن ما يقوم به عمل وطني، لذا أتقدم بخالص الشكر للزميل رئيس اللجنة العامة في لجنة غرب سملوط على موقفه البطولي".

الانتخابات الرئاسية

وأكد المستشار محمد العشري رئيس اللجنة أن سير العمل داخل اللجنة يسير بشكل طبيعي رغم الإقبال الكثيف الذي تشهده اللجنة على مدار اليومين، لافتا إلى أن اللجنة استعانت باللجنة العامة بالعبور للمساعدة بسبب الضغط الكثيف رغم أن هناك تعاون كبير من المواطنين في سرعة إنجاز العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.