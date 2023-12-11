أمين الحرية المصري بالمنيا: إقبال كبير وغير مسبوق بمحافظات الصعيد

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري محافظة المنيا، إن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا، وتوافد ملحوظ ضم جميع طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن امانة حزب الحرية بالمنيا اليوم قادت مسيرة في حب الوطن ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عطية، أن اللجان تشهد تنظيم كبير، وعدد من الشباب أمام جميع اللجان لتذليل العقبات أمام المواطنين ومساعدة كبار السن والغير قادرين، خاصة وأن الإقبال كان تاريخي وغير مسبوق خاصة في محافظات الصعيد.

وتابع، أن امانة الحزب في المحافظة حثت المواطنين على المشاركة ووضحت لهم أهمية الإقبال والصورة الحضارية التي يقدمها الشعب المصري للعالم كي يسطر تاريخا جديدا حافلا بالإنجازات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية

انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية

انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية

انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية