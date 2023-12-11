الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذوو الهمم يشاركون في الإدلاء بأصواتهم في لجان أسوان

التصويت بالانتخابات
التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بأسوان توافد عدد من ذوى الهمم للمشاركة بأصواتهم في العرس الديمقراطي.

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وقالت د.ميرفت السمان، مسؤول المجلس القومى لشؤون الإعاقة بأسوان، إنها توافدت إلى اللجان الانتخابية لمتابعة ذوي الهمم اثناء الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

أضافت السمان، لـ"الدستور" إنه كان هناك توافد وحضور مميز لذوي الهمم خلال مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية: "اللجان فيها حضور لذوي الهمم وده اللى ننتظره منهم".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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