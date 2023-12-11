موظفو الأونروا يشعرون بـ"بخيبة أمل" بعد الفيتو الأمريكي ضد وقف اطلاق النار

يشعر موظفو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة بـ"تخلى المجتمع الدولي عنهم" بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، حسبما قال رئيس الأونروا فيليب لازاريني، وفق شبكة CNN.

وقال موظفو الأونروا إنها أبعد من خيبة الأمل، فيما أكد لازاريني لـ CNN في العريش المصرية: "إنهم يشعرون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وأنهم ما زالوا لا يفهمون لماذا، بعد مقتل 17 ألف شخص وبعد نزوح جميع السكان تقريبًا، لا نزال غير قادرين على الاتفاق على وقف إطلاق النار".

احباط عميق وغضب

وقال المدير العام للأونروا إن موظفيه يشعرون "بإحباط عميق وخيبة أمل عميقة وغضب" بسبب فشل الأمم المتحدة في الموافقة على القرار، مضيفا أن النظام في غزة "يتأرجح على حافة الانهيار".

أضاف أن غزة "قريبة جدًا" من رؤية "انهيار النظام المدني"، الأمر الذي لن يسمح للوكالة بالعمل بعد الآن، مشيرًا إلى كيف لجأ بعض المدنيين في غزة إلى نهب المستودعات في حالة من اليأس.

وتابع لازاريني: "الكثير من الناس لم يأكلوا الآن لمدة يومين أو ثلاثة أيام في قطاع غزة". "كلما شهدنا انهيار النظام المدني، كلما أصبحت [الأونروا] معرضة لخطر عدم القدرة على العمل بعد الآن".

وحذرت حماس من أنه لن يغادر أي رهائن غزة على قيد الحياة ما لم يتم الاستجابة لمطالبها بإطلاق سراح السجناء.

وفي بيان متلفز الأحد، قال المتحدث باسم حماس إن إسرائيل لن تستقبل “أسراها أحياء دون تبادل وتفاوض وتلبية مطالب المقاومة”. وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 137 رهينة في غزة، بينما يقول نشطاء إن نحو 7000 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية.

وأشارت إسرائيل إلى أنها مستعدة للقتال لعدة أشهر أو أكثر لهزيمة حماس في غزة. وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، للقناة 12 التلفزيونية في البلاد، إن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا لإسرائيل لتحقيق أهدافها. "التقدير بأن هذا لا يمكن قياسه بالأسابيع صحيح، ولست متأكدا من إمكانية قياسه بالأشهر"