أهالي "الصالحية 7" يعلنون المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال السعي لحياة أفضل (صور)

في مظاهرة حب، خرج أهالي قرية الصالحية 7 التابعة لمركز الصالحية الجديدة في الشرقية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتقدمهم المزمار البلدي.

وأشار الأهالي إلى أنهم سيختاروا الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال السعى لحياة أفضل لكل المصريين وخاصة للفئات والمدن والقري المهمشة، والتي كانت قريتهم ضمن قائمتها في مصر إلا أنه في عهد السيسي نقلت إلى قائمة القري المطورة وأنهم يتطلعون إلى المزيد من الاهتمام، وهو ما دفع بالقرية كاملة للخروج للمشاركة في العرس الانتخابي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بقرية الصالحية

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بقرية الصالحية