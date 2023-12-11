الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الجيل: الانتخابات الرئاسية عُرس ديمقراطي فاق التوقعات

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الانتخابات الرئاسية عُرس ديمقراطي فاق كل التوقعات.

وأضاف رئيس حزب الجيل في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن بداية هذا العُرس الديمقراطي في اليوم الأول كانت بمشاركة الأسر المصرية، متابعًا: "هذه كانت أول ملاحظة لي أثناء مروري على اللجان الانتخابية أثناء الإدلاء بصوتي".

وأكد أن الأسر المصرية موجودة بكل أفرادها للتصويت في تلك الانتخابات وهذه ظاهرة لم تحدث في مصر منذ أكثر من عقدين.

وتابع: "حتى الأبناء الذي ليس لهم أصوات انتخابية موجودين" مشيرًا إلى أن هذا يعد مؤشرًا على تعافي المجتمع المصري، وأن الأسر المصرية تنهض بدورها في حماية المجتمع.

كما أشار إلى أن جميع الفئات العمرية حاضرة في مشهد الانتخاب من الشباب والفتيات وكبار السن، وهذا معناه أن ما تم القيام به خلال العقد الأخير من الاهتمام بالشباب والمرأة كان له تأثير كبير.

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