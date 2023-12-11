محافظ سوهاج يتفقد سير العملية الانتخابية بمركز المراغة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من اللجان الفرعية بمختلف مراكز المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين وجميع عناصر العملية الانتخابية، يرافقه كل من السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وشريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة.

وتفقد محافظ سوهاج، خلال جولته بالمراغة لجان مدرسة "المراغة الثانوية بنات" بالمراغة، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسط أجواء من البهجة والسعادة، ووجَّه رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لكل اللجان وتذليل أية معوقات.

وأشاد الفقي، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، موجهًا بتوفير كل سبل الراحة للناخبين، والمشاركين في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.