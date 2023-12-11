الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عاجل.. وصول 50 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. و5 شاحنات وقود

جريدة الدستور

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك تواصلا للجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع أن ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وصلوا إلى مدينة العريش، تمهيدا لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة التي تنطلق من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، والتي تأتي بعد يومين من إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، فتأتي تلك الزيارة لتفقد الإجراءات المصرية من تسهيلات وتيسيرات وضخ كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين.

وأكد أن أكثر من 150 شاحنة محملة بكميات من المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية تنتظر وتصطف أمام معبر رفح في انتظار إذن الدخول للجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى اصطفاف أكثر من 30 سيارة إسعاف تم تجهيزها من وزارة الصحة تأهبا لاستقبال حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتوافدون يوميا إلى الأراضى المصرية.

وأوضح أنه تم وصول 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى استقبال 32 مصابا فلسطينيا، بجانب دخول 5 شاحنات من الوقود لفلسطين مقسمة لـ3 شاحنات من السولار بكميات تزيد على 90 ألف لتر وشاحنتين وقود من الغاز.

ونوه بأن معبر رفح استقبل خلال الساعات الماضية أكثر من 300 من مزدوجي الجنسيات وهم الآن يعملون على الانتهاء من الإجراءات للدخول إلى الأراضي المصرية.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الأراضي الفلسطينية لفلسطين

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