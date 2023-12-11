الحاجة رئيفة: "نزلت انتخب وأنا صائمة علشان صوتي أمانة"

حرصت عجوز تُدعى رئيفة محمد، تبلغ من العمر 70 عامًا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأكدت أن دوافع مشاركتها تكمن في حبها لوطنها وسعيها لضمان مستقبل أفضل لأولادها وأحفادها.

وقالت السيدة العجوز في تصريح لـ "الدستور" من أمام لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية المشتركة: "أنا جئت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر.. أنا صائمة وكبرت في السن ولا أستطيع المشي."

وتم تجهيز 283 مركزًا انتخابيًا و323 لجنة في جميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 يوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.