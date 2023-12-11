لتعليمهم حب الوطن.. سيدات الإسماعيلية تصطحبن أطفالهن إلى لجان الانتخابات

شهدت لجنة المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا كبيرا من المواطنين منذ بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية، وبينهن السيدات وهن تصطحبن أطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن.

وقالت رانيا علاء، إنني حريصة على الإدء بصوتي وحقي الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أنها اصطحبت نجلها معها لحثه على حب الوطن، وبناء شخصيته على المشاركة مع المجتمع والمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أنها تؤمن يأهمية صوتها وأنه يحدد مستقبل مصر، وهذا ما شرحته لنجلها الذي رغم في مرافقتها للجنة.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.



الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024