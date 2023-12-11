على الدين هلال: على الرئيس القادم وضع أسس مستقرة للنظام السياسى
قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الشفافية يجب أن تكون منهج الدولة لترسيخ مناخ المحاسبة القانونية.
وأضافت "هلال"، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة "dmc"، أنه يجب علينا الاقتداء بالدول المتقدمة ويجب ترسيخ نظم المحاسبة وتقييم الكفاءة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن الحوار الوطني للصالح العام للانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه يجب الربط بين الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية التي نشهدها.
وأشار إلى أن الانتخابات هي مدرسة لتدريب الكوادر وتمثل دلالة كاشفة للأحزاب السياسية ومؤيديها، لافتًا إلى أن 1952 كانت نقطة تحول كبرى في النظام السياسي، مطالبًا الرئيس القادم بوضع أسس مستقرة للنظام السياسي.
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