الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. «هدى» تؤدى الواجب الوطنى من على كرسى متحرك

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

لم يمنعها كبر سنها وعجزها عن الحركة من أداء الواجب الوطنى، حيث أدلت السيدة هدى محمد، ٧٢ عامًا، بصوتها فى إحدى لجان مدينة كفرالشيخ، وهى تجلس على كرسى متحرك تجره حفيدتها، ضاربة مثلًا فى الحرص على تغليب مصلحة الوطن. وقالت «هدى»، لـ«الدستور»، إنها دائمًا تحرص على المشاركة فى كل الاستحقاقات، لأن صوتها أمانه ويجب أن تدلى به. وأضافت: «أفعل ذلك من أجل رسم مستقبل أولادى وأحفادى، الذين زرعت فيهم حب الوطن والوقوف بجانب وطنهم مصر فى كل الأوقات، والحرص على رسم مستقبلهم من خلال الإدلاء بأصواتهم»، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية وفرت كل سبل الراحة لكبار السن، خاصة ذوى الحالات الحرجة منهم. وتابعت: «تلك الانتخابات مهمة للغاية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، فينبغى انتخاب قيادة حكيمة ورشيدة لقيادة مصر فى تلك المرحلة، ولذلك المشاركة فى تلك الانتخابات مهمة».

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