إقبال متزايد مع غلق اللجان الانتخابية في القليوبية

قبل غلق باب الترشيح في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في القليوبية، شهدت لجان قليوب وشبين القناطر وطوخ توافد وطوابير من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم وزاد الإقبال في الساعات الأخيرة عقب خروج الموظفين من أعمالهم ليتوجهوا إلى اللجان لكى يعطوا أصواتهم في الانتخابات.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية إقبالا ملحوظا من الناخبين، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر.

وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة القليوبية حوالي 3 ملايين و512 ألف و682 مواطنًا يصوتون في 484 لجنة فرعية منها عدد 9 لجان للمغتربين، تشرف عليها 16 لجنة عامة و365 مركزًا انتخابيا.

من جانبها، انتشرت قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة في جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء دوره في سهولة ويسر.

وأكد محافظ القليوبية أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي 3 مليون و512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب.

وأكد الهجان علي ضرورة الظهور بشكل يليق بالانخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.