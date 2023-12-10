محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع سير العملية الانتخابية في يومها الأول بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعضوية كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا وجه بتقديم كافه اوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد ايه شكاوى او خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية.

ومن جانبه جدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطنى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.