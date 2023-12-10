الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول

محافظ قنا يتابع سير
محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع سير العملية الانتخابية في يومها الأول بكافة اللجان علي مستوي المحافظة،  من خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعضوية كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا وجه بتقديم  كافه اوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرا إلى أن  غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد ايه شكاوى او خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية.

ومن جانبه جدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطنى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

الرقص بالخيل.. أهالي قنا يشاركون في الانتخابات بطريقتهم الخاصة

على طريقتهم الخاصة.. الصعايدة يحتفلون بأول أيام انتخابات الرئاسة

في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية

مديرة مدرسة من أمام لجنة انتخابات في قنا: خرجت لاختيار السيسي للمرة الثالثة

يوم رد الجميل.. الآلاف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بقنا (صور)

مظاهرات حاشدة فى قنا لدعم الرئيس بشأن القضية الفلسطينية: "تسقط إسرائيل"

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل