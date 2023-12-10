الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستشار الرئيس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

مستشار الرئيس يدلي
مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة بصوته الانتخابي في لجنة مصطفي كامل بحي النزهة مصر الجديدة.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مستشار الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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