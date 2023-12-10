مستشار الرئيس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)
أدلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة بصوته الانتخابي في لجنة مصطفي كامل بحي النزهة مصر الجديدة.
انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
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