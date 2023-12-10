الوطنية للانتخابات تشكر المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكر المواطنين علي المشاركة الفعالة الإيجابية، في الانتخابات الرئاسية، ومباشرة كافة حقوقهم السياسية.

وأضاف أن هناك انتظامًا في عملية التصويت في اللجان على مستوي الجمهورية، موضحًا أن أعضاء الهيئة يقومون بالمرور علي جميع اللجان للتأكد من انتظام عملية التصويت.