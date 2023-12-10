الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الانتخابات الرئاسية 2024.. وزير الكهرباء يدلى بصوته فى العاصمة الإدارية

وزير الكهرباء يدلي
وزير الكهرباء يدلي بصوته في العاصمة الإدارية

أدلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بإحدى اللجان الانتخابية الخاصة بالمغتربين بالعاصمة الإدارية بالقرب من الديوان العام للوزارة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العاصمة الإدارية الانتخابات الرئاسية 2024

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