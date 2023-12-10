الرقص بالخيل.. أهالي قنا يشاركون في الانتخابات بطريقتهم الخاصة

لا تزال طقوس الصعايدة المختلفة مستمرة في محافظة قنا، وذلك خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شارك عدد من الشباب احتفالاتهم المختلفة أمام اللجنة، وذلك بالرقص بالخيل، وسط استمرار توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

مشاركات الشباب وكبار السن لم تقتصر على الرقص بالخيل عقب قيامهم بالإدلاء بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، إنما شاركت فرق الربابة والمزمار البلدي في الاحتفالات والفرحة بأول أيام انتخابات الرئاسة 2024.

في سياق أخر كان قد تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اللجان الانتخابية بمركز قنا للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، تسخير كافة الامكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.

لبوا نداء الوطن ثم رقصوا بالخيول.. القناوية شاركوا في أول أيام انتخابات الرئاسة

وأكد محافظ قنا على انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى، مشيرا إلى أن المواطن القنائي لبى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع.

الجدير بالذكر، تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.