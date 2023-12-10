مواطن: "100 مليون مصري وراك يا ريس وفي ضهرك" (فيديو)
قال علاء بحه، أحد أهالي منطقة السيدة زينب: "100 مليون مصري وراك يا ريس ومشاركتنا كمواطنين يؤكد زيادة الوعي لدينا والشعور بالسئولية تجاه وطننا وأدعو أهالي السيدة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن هذا هو دور الجميع للحفاظ على أمن وأمان مصر".
وأضاف بحه لـ"الدستور": أدعو الشعب المصري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للرئيس السيسي أن جميع الشعب المصري بجانبه.
وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
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