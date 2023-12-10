الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "100 مليون مصري وراك يا ريس وفي ضهرك" (فيديو)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

قال علاء بحه، أحد أهالي منطقة السيدة زينب: "100 مليون مصري وراك يا ريس ومشاركتنا كمواطنين يؤكد زيادة الوعي لدينا والشعور بالسئولية تجاه وطننا وأدعو أهالي السيدة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن هذا هو دور الجميع للحفاظ على أمن وأمان مصر".

 

وأضاف بحه لـ"الدستور": أدعو الشعب المصري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للرئيس السيسي أن جميع الشعب المصري بجانبه.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية مصر تنتخب

مواد متعلقة

برلمانية: دور المرأة المصرية فى الانتخابات القادمة واجب وطنى (فيديو)

فقرات غنائية من طالبات المدارس في مؤتمر دعم الرئيس السيسي (فيديو)

"إمبابة بتحبك يا سيسي".. عظيمات مصر يدعمون الرئيس لفترة جديدة (فيديو)

"بنحبك يا ريس".. الطفلتان سلمى وهدى تعلنان دعمهما للمرشح عبدالفتاح السيسى

برلمانية تشارك في مؤتمر "مستقبل وطن" بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

حشد كبير من مديرى الإدارة التعليمية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

وكيل "تعليم الجيزة" يشارك في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي