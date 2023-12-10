مُسنة: فقدت بصرى ولكن جئت أدلى بصوتى حبًا فى السيسى

حرصت الحاجة مرزوقة إبراهيم حساب، مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، على الوصول إلى مركز الاقتراع باللجنة رقم 18 ومقرها مدرسة أبوصمادة الابتدائية المشتركة، التابعة للجنة العامة رقم 14، ومقرها مركز شرطة الدلنجات، واستخدمت السيدة العكاز للمساعدة في تسهيل وصولها إلى اللجنة الانتخابية، لرغبتها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها.

وأشارت الحاجة مرزوقة إلى أنها فقدت البصر منذ فترة، ولكن حبها للسيسي جعلها تأتي إلى اللجنة محمولة على أكتاف جيرانها وأحفادها من أجل رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر من قوى الشر، مؤكدة: "أنها مهما لاقت من تعب من أجل الحضور إلى اللجنة، فكله يهون علشان مصر وقائدها الحكيم".

ودعت السيدة مرزوقة جميع الشباب في مصر للتوجه بسرعة إلى لجان الانتخابات والمشاركة والتصويت، وذلك للحفاظ على مصر، التي وصفتها بـ"أم الدنيا"، مشيرة إلى أن المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية هي واجب وطني على كل مواطن مصري.

وتوافد الأهالى على اللجنة منذ الصباح الباكر فى مظهر حضارى، من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.