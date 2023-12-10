الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مسن: التصويت واجب على كل مصري وغير ذلك خيانة (فيديو)

المسن
المسن

قال جورج ملاك ميخائيل 74عاما، من محافظة سوهاج: “إنني رغم ظروفي الصحية ولكن صممت على النزول”، مشيرا إلى أن البلد خيرها عليه وخيرها كبير.

وناشد ملاك كل الذي لم يخرج حتى الآن للنزول لأن مصر لها الفضل علينا جميعا، مضيفا أن النزول هو واجب وطني وكل من يقصر في أداء الواجب الوطني هو خائن للأمن وخائن للاستقرار وخائن للسلام التي تعيش فيه مصر والتي ننعم به جميعا فكلنا في سفينة واحده يجب أن نقودها جميعا إلى بر الأمان.

حيث انتهت محافظة سوهاج من تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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