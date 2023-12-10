رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته ويؤكد : المشاركة تضمن نزاهة وعدالة العملية الانتخابية

أدلي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج، معربًا عن فخره وإعجابه بالمشهد السياسي الذى يعكس الحالة الديمقراطية التى تعيشها الدولة المصرية من خلال هذا العرس الديمقراطي العظيم، والذى يظهر مدي وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

وقد ناشد النعماني، جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا "انزل شارك.. صوتك أمانة"، موجهًا المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والإزدهار.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.