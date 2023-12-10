الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السجيني عقب الإدلاء بصوته: المصريون يثبتون للعالم قدرتهم علي المُمارسة الديمقراطية

إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني

 أدلي إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، بصوته باللجنة الانتخابية في مدرسة حسام حمزة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وقد حرص رئيس الجهاز على القدوم مبكرًا للجنة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلًا عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين. 

وعقب الإدلاء بصوته، قال إبراهيم السجيني: “لقد أتيت اليوم مبكرًا للانتخاب لأمارس حقي الديمقراطي الذي كفله لنا الدستور، ولأحاكي ما رسمه المصريين بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وروح وطنية ألهمتني وألهمت مصر بأكملها”، مضيفًا “لقد صنعوا مشهدا مشرفا عظيمًا خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبله في اختيار القيادة السياسية”.

وأشاد رئيس الجهاز، بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم. وحث السجيني، جموع الشعب المصري على النزول والمُشاركة البناءة في هذا الحفل الديمقراطي للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة النزيهة القوية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

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